كومان: لا أخشى إيقاف ميسي، ومستقبله في يد لابورتا!

رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يؤكد أن أمر تجديد ميسي في يد جوان لابورتا رئيس النادي فقط، ويعلن عدم خوفه من إيقاف ليونيل ودي يونج قبل الكلاسيكو.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إنه لا يخشى إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو زميله الهولندي فرينكي دي يونج قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، وأكد خلاله أن كل تركيزه على المباراة المقبلة فقط.

وقال كومان: "نحن ندرك أن بلد الوليد يعاني من عدة غيابات بسبب الإصابات وفيروس كورونا، لكنني أتوقع أن يلعبوا مباراة معقدة وعلينا أن نكون في أفضل حال أمامهم، وأن نستمر في تقديم ما كنا نقدمه قبل التوقف الدولي".

وأضاف: "لا يجب أن نفكر في الخسائر الممكنة في تلك المباراة قبل الكلاسيكو، علينا أن نلعب بقوة وحماس، وأعلم أن ميسي ودي يونج على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف، لكن ذلك ليس الوقت المناسب لراحتهم".

وأكمل: "هناك بعض المخاطر لكن في الوقت نفسه لدينا عشر مباريات فقط قبل نهاية الدوري، والأفضل بالنسبة لنا أن نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة ونركز عليها".

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وأردف عن زيارة والد هالاند لبرشلونة: "كما قلت قبل التوقف أننا سنستغل تلك الفترة من أجل اجتماعات لمناقشة الموسم الجاري والمقبل، ومن أجل تطوير الفريق، ذلك يحدث في العالم كله، لكنني لن أتحدث عن لاعبين من خارج فريقي".

وصرح عن مستقبل ميسي: "نحن نقوم بأفضل ما لدينا حتى يستمر معنا للمزيد من السنوات، لكن في الوقت الحالي لدينا مباراة هامة بالغد، علينا أن نركز عليها ونترك تلك الأمور للرئيس".

وانهى كلماته: "لابورتا منحني الكثير من الثقة، هو سعيد للغاية بالفترة الماضية، فنحن على بعد مباراة واحدة من الفوز بكأس ملك إسبانيا، لكن علينا أن نستمر في الفوز بالمباريات".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 66 نقطة.