كومان: كفى انتقادات لأنفسنا وسنقدم بطولة مذهلة

رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا سعيد بصعود فريقه لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

أعرب رونالدو كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي عن سعادته لصعود فريقه لبطولة كأس الأمم الاوروبية المقبلة التي تقام الصيف القادم.

جاء هذا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أيرلندا الشمالية في الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال كومان: "أعتقد أنكم يمكنكم أن تنسوا الليلة، أنا سعيد للغاية وفخور بالفريق وبما قدمناه طوال التصفيات، لقد عدنا أخيرًا وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

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وأضاف: "لقد وجدنا منافسة قوية للغاية من منتخب أيرلندا الشمالية وبدأوا المباراة بقوة عاصفة وكانت لديهم الفرص الخاصة بهم خلال أول مراحل اللقاء".

وأكمل: "بعد ذلك خطورتهم اختفت، لذلك لا يجب علينا أن نبالغ في تقدير الأمور والحديث عن تلك المباراة لقد لعبنا بشكل احترافي لكن كان يمكننا أن نقدم المزيد".

واختتم تصريحاته: "في هولندا نحب أن ننتقد أنفسنا كثيرًا، لكننا قمنا بالكثير من العمل العظيم في التصفيات وسنحظى ببطولة رائعة في الصيف المقبل".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف وكاد منتخب أيرلندا أن يسجل من أكثر من فرصة كانت أقربهم من ركلة جزاء في الدقيقة الـ ٣٢ من عمر المواجهة.