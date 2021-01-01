كومان: ريمونتادا أمام باريس؟ 2-0 أسهل من 4-1

ريمونتادا تقود الفريق الكتالوني لنهائي كأس الملك

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان عقب نجاح فريقه في قلب النتيجة أمام إشبيلية بنصف نهائي كأس الملك والعبور للمباراة النهائية للمسابقة، وأكد صعوبة تكرار الأمر أمام باريس سان جيرمان.

برشلونة خسر ذهاباً أمام إشبيلية بملعبه 2-0، ولكن انتصر في "كامب نو" الأربعاء بثلاثية نظيفة عقب التمديد للأوقات الإضافية.

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وقال كومان عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي: "العودة من 2-0 أسهل من 4-1، باريس سان جيرمان فريق عظيم ويملك لاعبين كبار، سنلعب للفوز وسنرى حظوظنا".

وأكمل: "أنا فخور بفريقي، لا يمكن أن أطلب المزيد حقاً، غيرنا عقلية الفريق، كنت أتمنى لعب هذا اللقاء أمام 100 ألف مشاهد في الملعب، أتمنى أن يكونوا هناك في النهائي".

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وواصل الهولندي: "تصدي تير شتيجن كان حاسماً ولكن استحقينا العبور بسبب العمل الكبير الذي قمنا به، تحسنا كثيراً في الأيام الماضية".

وختم: "بيكيه قدم مباراة عظيمة، الإصابة مختلفة عن السابقة ولا نعرف خطورتها بعد، هذا اليوم هو الأسعد لي منذ تولي تدريب برشلونة".

برشلونة سيتعرف الخميس على طرف المباراة النهائي الذي سيقابله عندما يلعب أتلتيك بيلباو وليفانتي وسبق وتعادلا ذهاباً بهدف لكل جانب.