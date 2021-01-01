كومان: ركلة جزاء على ألبا؟ لم أشاهد اللقطة

ماذا قال رونالد كومان عقب الانتصار على بلد الوليد؟

قال المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان إنه لا يستطيع تحديد هل هناك لمسة يد على جوردي ألبا تستوجب ركلة جزاء ضد النادي الكتالوني أم لا لأنه لم يشاهد اللقطة.

وحقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره بلد الوليد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو قبل 6 أيام من مواجهة الكلاسيكو.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا وشد وجذب من قبل حكم اللقاء والجهاز الفني للفريق الضيف ولاعبيه كذلك، حيث اعتبروا ما حدث موجهًا ضدهم ولصالح النادي الكتالوني.

وحدث ذلك بسبب إكمال الفريق الضيف المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد غريب، إضافة إلى عدم احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء على الفريق الكتالوني بعد لمسة يد على الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وعقب المباراة تحدث كومان عن المواجهة المقبلة أمام ريال مدريد وكذلك عن تلك اللقطة الجدلية في مباراة اليوم، مؤكدًا أهمية الكلاسيكو دائمًا، ورافضًا الحديث عن الجدل التحكيمي.

وقال: "لم أشاهد لقطة لمسة يد ألبا في منطقة الجزاء لهذا لا يمكنني أن أحدد كونها ضربة جزاء أم لا، كن حكام الفيديو حللوا اللقطة وقرروا بأنها ليست ضربة جزاء في نهاية المطاف".

وأضاف: "مواجهة ريال مدريد؟ مباريات الكلاسيكو دائمًا ما تكون مهمة وذات طابع خاص وتنافسية بين الفريقين، وخاصة المباراة المقبلة كونها ستساهم في تحديد شكل الصراع على لقب الليجا".

وتابع: "في الحياة، تصادف مواقف تعاني فيها من سوء الحظ، وفي أخرى تكون سعيد الحظ، تدريب برشلونة هو شيء يمكن من خلاله رؤية أنني كنت سعيد الحظ في ذلك".

وأردف: "لقد شعرت بالقلق في شوط المباراة الأول لأننا لم نكن جيدين وافتقدنا العديد من الأشياء التي لم نعتد فقدانها، ولكن في الشوط الثاني تحسننا وأصبحت مطمئنًا أكثر".

صلاح ونيمار ورونالدو .. نجوم مهددون بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يذكر أن الفريق الكتالوني كان في حاجة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث كانت قبل أقل من أسبوع من مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.