كومان يرد على 3 أسئلة صعبة.. تجديد ميسي واقتراب ديباي وفشل صفقة فاينالدوم

كومان يعد جماهير برشلونة بموسم عظيم ويكشف آخر تطورات تجديد عقد ميسي واقتراب ديباي ولماذا فشلت صفقة فاينالدوم؟

يبدو الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني متفائلًا جدًا بموسمه الثاني مع الفريق بل وعد جماهير ناديه ببناء فريق عظيم في الوقت الذي تمنى فيه بقاء ليونيل ميسي قائدًا للبلوجرانا معتقدًا أنه سيكون الحل الأمثل للجميع.

وأنهى كومان أول مواسمه مدربًا لبرشلونة في المركز الثالث في الدوري وتوج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا.

ويقضي رونالد حاليًا عطلته في مدينة جرونينجين التي نشأ فيها ولعب لفريقها في بداية مشواره وشارك في تكريم لوالده مارتن الذي لعب للفريق وكرس "50 سنة من حياته معهم" كما قال نجله رونالد.

بماذا يعد كومان جماهير برشلونة؟

وعلى هامش اليوم تحدث كومان لصحيفة "سبورت" الكتالونية عن الموسم الجديد وقال: "نعم التوقعات جيدة".

وواصل المدرب الهولندي "أعرف أن النادي يعمل بجد لبناء فريق تنافسي أفضل من السنة الماضية. الفريق سيكون أكثر قوة؛ واثق من ذلك".

وأبرم برشلونة حتى الآن عدة صفقات منهم التعاقد مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي التاريخي بعقد انتقال حر وهي نفس الصيغة التي انتقل بها زميله إيريك جارسيا من السيتي إلى برشلونة في حين عاد إيمرسون من ريال بيتيس إلى الفريق الكتالوني ويبدو الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي في طريقه بعقد انتقال حر إلى برشلونة.

لماذا فشلت صفقة فاينالدوم وهل اقترب ديباي؟

لكن المدرب الهولندي أكد أن التعاقد مع مواطنه ليس رسميًا بعد "لم توقع العقود بعد. لكن الصفقة تقريبًا انتهت. أتمنى أن يأتي فهو لاعب ممتع".

وأشار كومان إلى فشل مفاوضات ناديه مع مواطنه الأخر جورجينو فاينالدوم بعد نهاية عقده مع ليفربول وتحول بوصلته إلى باريس سان جيرمان "الأمر محزن فهو لاعب مهم لكنه كان ضمن خطط عدة أندية. أعتقد أن عرضنا كان يلزمه مزيد من التواصل أو الإقناع؛ الحقيقة أن باريس سان جيرمان سبقنا".

ما مصير ميسي مع برشلونة؟

لكن المعضلة الحقيقية حتى الآن لبرشلونة هو عدم تجديده لعقد قائده وهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ستنتهي علاقته بفريقه في 30 يونيو الحالي.

علق كومان على تجديد عقد ميسي "قولنا دائمًا أن كيسي عليه إنهاء حياته في برشلونة، نأمل أن يكونوا قريبين من الإبقاء عليه. اعتقد أن حدوث ذلك ممكنًا. سيكون نبأ عظيمًا للجميع".

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