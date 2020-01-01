كومان تعليقًا على مواجهة باريس سان جيرمان: نحن أيضًا أقوياء!

تصريحات قوية من المدرب الهولندي..

يؤمن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن مواجهة فريقه في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان "متكافئة"، معتبرًا أن البرسا هو الآخر سيكون ندًا قويًا للنادي الفرنسي.

ورغم ما يُعانيه برشلونة في الآونة الأخيرة من تراجع للنتائج والمستويات، إلا أن كومان لم يفقد الأمل في قدرة فريقه على الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال.

باريس سان جيرمان هو وصيف النسخة الماضية، وهذا الموسم يكتظ بالنجوم بقيادة نيمار ومبابي، وبالنسبة لكومان فمن المبكر الآن الحديث حول المباراة والأفضل الانتظار لشهر فبراير.

المزيد من الفرق

المدرب الهولندي قال للصحافة "باريس سان جيرمان فريق أنفق الكثير من المال ليكون فريق يقاتل على ألقاب مثل دوري الأبطال، لقد وصلوا للنهائي العام الماضي ويجب أن يكونوا هناك دائمًا".

كما أضاف "نحن أيضًا نريد أن نكون هناك (النهائي)، أرى مباراة مهمة وجميلة. كنا نعلم أننا قد نلاقي فريقًا كبيرًا".

فرانس فوتبول تعلن تشكيلتها لأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم

وتابع "بالنسبة لباريس سان جيرمان، فنحن أيضًا فريق قوي وأرى أن القرعة أتت بشكل متكافئ للغاية".

وأتم "لا يمكننا قول الكثير، فأنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث في فبراير، الآن علينا أن نولي اهتمامنا للدوري وأن نتمكن من استعادة مصابينا لنكون في أفضل أحوالنا قبل مواجهتهم".

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز بصعوبة في مباراته الأخيرة على ليفانتي بهدف من توقيع ميسي، ليرتفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز الثامن.