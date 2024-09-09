رغم منافسة ديباي على الهبوط .. كومان يعود لمهاجمة بيرجفاين بسبب السعودية!

كومان يستمر في الحديث عن الصفقتين

عاد مدرب هولندا رونالد كومان لمناقشة انتقال ممفيس ديباي إلى كورينثيانز وستيفن بيرجفاين إلى الاتحاد على هامش المؤتمر الصحفي للقاء ألمانيا بدوري أمم أوروبا.

واستبعد مدرب الطواحين الثنائي من تشكيلته لمباراتي البوسنة الأخيرة التي فاز بها 5-2، وألمانيا المقبل، وأعلن عدم استدعاء بيرجفاين مجدداً بسبب انتقاله لدوري روشن من بوابة الاتحاد، بينما ترك الباب مفتوحاً لممفيس الذي يوشك على إتمام انتقاله إلى كورينثيانز بالساعات المقبلة، وأشار إلى فارق المستوى بين البطولتين في السعودية والبرازيل.

ودخل أحد الصحفيين الحاضرين في سجال مع الناخب الوطني الهولندي بخصوص بيرجفاين وممفيس والمقارنة بينهما، ليرد كومان: "أنظر دوماً لمستوى الدوري والحالة البدنية، وفي حالة بيرجفاين لم يعجبني الأمر، ولكن في حالة ممفيس الأمر مختلف".

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ولم يترك الصحفي الأمر عند هذه النقطة وأشار إلى منافسة كورينثيانز على الهبوط بالوقت الراهن في البرازيل باحتلاله المركز السابع عشر بالدوري البرازيلي، ليرد كومان: "المستوى في البرازيل أعلى، ولذا يمكن أن يتم استدعاء ممفيس مستقبلاً إذا حافظ عن مستواه".

وأتم كومان: "أحياناً أتحدث أكثر من اللازم والأمر يعود ليكون مصدراً للهجوم علي، ولكن أنا هنا مع المنتخب لعشرة أيام فقط وبعد ذلك أحصل على الراحة!".