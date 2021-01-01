كومان: بدون ميسي لا يمكنك أن تطمح لأشياء كثيرة

برشلونة يفوز وميسي يعود للتسجيل

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن اللعب بدون ليونيل ميسي لا يضمن لك المنافسة على الكثير من الأشياء مؤكدًا أنه سعيد بتواجده في الفريق والمردود الذي يقدمه.

وحسم برشلونة مواجهته أمام أتلتيك بيلباو في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني والتي استضافها ملعبه كامب نو بهدفين مقابل هدف واحد ليزاحم ريال مدريد في وصافة الليجا.

وعقب المباراة أعرب المدير الفني للنادي الكتالوني رونالد كومان عن رضاه بالفوز الذي حققه لاعبوه اليوم وليس النتيجة فقط بل المردود الذي قدموه أيضًا.

وأضاف: "أعتقد أنه كان من المهم للغاية الفوز على فريق بدني للغاية. لقد كان لدينا شوط أول رائع، واستحقنا المزيد من الأهداف في أول 45 دقيقة"

وتابع: "في الشوط الثاني كنا مؤسفين بعض الشيء مقارنة بما كان عليه شوط المباراة الأول، كنا متراجعين للغاية، لكن كان لدينا ردًا جيدًا على هدف التعادل، لقد عانينا"

وأردف: "من المهم أن نكون في المركز الثاني، والوصول إلى مزاحمة ريال مدريد فيه أمر إيجابي، نريد أن نكون أعلى في الترتيب كلما كان ذلك أفضل."

وحول الصدارة قال: "المسافة كبيرة مع صاحب المركز الأول، لكن يجب أن نستمر هكذا من أجل المنافسة على اللقب، وكلما حققنا انتصارًا وتطور الأداء شعرنا أننا في حالة أفضل"

وحول ميسي قال: "عرفنا منذ فترة طويلة أنه الأفضل في العالم وهذا ليس جديدًا، لقد فعل الكثير للنادي في السنوات الماضية، إنه حاسم في كل مباراة، لم أره متحمسًا أكثر من هذه الأيام"

وأكد: "بدونه لا يمكنك المنافسة على كثير من الألقاب، عليك أن تحترم كل ما فعله للنادي وما يفعله في الوقت الحالي، ما يحدث في الوقت الحالي لا يشغله عن تقديم أفضل ما لديه"

وأكد: "أنا لا أقول إنني لم أمتلك هذه الثقة من قبل، لكن الثقة تزداد مع الوقت. في الشوط الأول، استحوذنا على الكرة وتمكنا من تسجيل هدف ولكننا أردنا تسجيل المزيد من الأهداف"

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وعلى نتيجة هدفين مقابل هدف انتهت المباراة ليرفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 40 ويزاحم ريال مدريد غريمه التقليدي في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر أتلتيكو.