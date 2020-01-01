كومان: أظهرنا شخصيتنا أمام يوفنتوس ومستاء من إهدار الفرص

نصريحات كومان عقب الفوز على يوفنتوس

أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ الفريق أظهر الشخصية والروح ضد يوفنتوس، مشيرًا إلى أنّ المشكلة الوحيدة جاءت في إهدار الفرص.

برشلونة انتصر للمرة الأولى في تاريخه على يوفنتوس في تورينو ليتصدر المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

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وكان رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قد قدّم استقالته يوم الثلاثاء الماضي بسبب حملة سحب الثقة ضده.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "من الجيد دائمًا صناعة الفرص، لقد تفوقنا بطريقة لعبنا طوال الوقت وفرضنا أسلوبنا، اللاعب الحر المتواجد في وسط الميدان والعمق الهجومي، والنتيجة عادلة".

وتابع: "ما افتقدناه هو النجاعة وترجمة الفرص لأهداف، لقد وصلنا أكثر من مرة، وتسديدات جريزمان كان رائعة لكن الحظ لم يكن في صفه".

المدير الفني للبلوجرانا رأى أنّ الفريق امتلك الثقة والإيمان والشخصية أمام فريق كبير.

وأردف: "منذ بداية الموسم كنا نعرف أنّ الفريق لا يمتلك العدد الكافي من المدافعين، ولذلك اضطرنا لإشراك دي يونج في مركز قلب الدفاع، لقد لعب في هولندا كثيرًا في هذا المركز ونجح".

واختتم: "لا أهتم بما يحدث على المستوى الإداري واستقالة الرئيس، الفريق لعب بشكل جيد ولا نركز على أي شيء آخر سوى كرة القدم".

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل أول أهدافه في تورينو وثالث أهدافه في مرمى يوفنتوس خلال مسيرته.