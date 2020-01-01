كومان: أحلم باستمرار ميسي وسنواصل فلسفتنا الهجومية

التصريحات الأولى..

عبّر رونالد كومان عن فخره بتولي تدريب برشلونة والعودة مجددًا إلى ما نعته بـ"منزله"، في الوقت الذي شدد فيه على استمرار فلسفة الكرة الهجومية المعتادة للبلوجرانا تحت قيادته.

ونُصِّب كومان مدربًا للبرسا مساء الأربعاء بصورة رسمية بعد التوصل إلى تسوية مع الاتحاد الهولندي تسمح له بمغادرة تدريب منتخب هولندا باتجاه كامب نو نظير دفع 4 إلى 5 ملايين يورو.

ويوضع على كاهل المدرب البالغ من العمر 57 عامًا إعادة بناء برشلونة بعد الموسم السيئ جدًا الذي عاشه النادي الكتالوني وانتهى بفضيحة الهزيمة الأوروبية من بايرن ميونخ بثمانية أهداف نظيفة.

المزيد من الفرق

كومان في أول تصريحاته بعد تولي المهمة رسميًا قال للإعلام "اليوم هو يوم افتخر به، برشلونة هو منزلي وستتاح الفرصة لي لتدريب فريق مثل هذا".

كما تابع "إنه ليس بالأمر السهل، هذا النادي يطلب من الجميع أن يعطي أقصى ما لديه، ويجب أن نكون كذلك. هناك ما يكفي من الجودة للمطالبة بالحد الأقصى من النتائج والبطولات".

"نعم، أنا الآن مدرب برشلونة، من الآن فصاعدًا سنعمل ونتدرب بجِد، علينا أن نُحدث تغييرات فالصورة التي ظهرنا بها أمام بايرن ليست ما يريدها الرئيس ولا الجماهير ولا الفريق"

"برشلونة هو أكبر نادٍ في العالم وسنستعيد مكانتنا مجددًا، من الآن فصاعدًا علينا العمل"

وأضاف متحدثًا عن فلسفته "أنا هولندي ونحن نحب امتلاك الكرة لا الركض خلفها، نريد السيطرة ومحاولة اللعب بشكل جيد. في النهاية، الشيء المهم هو الفوز في المباريات".

"لقد تعلمت من العديد من المدربين، لديّ خبرة وتعلمت أن أُدرب على أعلى مستوى، لطالما كان هناك ارتباط بين برشلونة وهولندا"

أما عن مستقبل ليونيل ميسي في برشلونة فقال "لا أعرف إذا ما كان عليّ إقناع ميسي أم لا، بالطبع تريد أن تمتلك أفضل لاعب في العالم وليس العكس".

وأردف "أريد أن أعمل مع ميسي، فهو يجلب لك الفوز في المباريات، وإذا ما ظهر بنفس الصورة المعتادة منه في المباريات وأن يشعر بالسعادة للاستمرار معنا".

"لديه عقد، عليّ التحدث معه لأنه قائد الفريق، سنعمل ونتحدث مع العديد من اللاعبين، وفي حالة ميسي، أنا آمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة"

وأتم "حديثي مع ميسي هو شيء بين المدرب ولاعبه، سنتحدث عن ما يُفكر فيه بالنسبة لبرشلونة ثم سأتخذ قراري، ميسي لديه عام آخر وهو لاعب في البرسا وأتمناه في فريقي".

على صعيد متصل، تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة قائلًا "أهلًا بك المنزل! نحن نؤمن بك، لقد كان يومًا جزءًا من فريقنا الحلم الذي بناه كرويف، لدينا آمال كبيرة فيه، أعتقد أنه كان مكتوبًا أن نراه مدربًا للبرسا".

واختتم "أنا أُقدرك كثيرًا رونالد، وأحترم قبولك للتحدي، الآن نحن في ظروف صعبة ولكنني على ثقة بأنك ستؤدي جيدًا".