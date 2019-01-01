كول عن سانشيز: لا يمكن أن يصبح سيئًا بين ليلة وضحاها

أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق يدافع عن التشيلياني أليكسيس سانشيز ويطالب الإدارة بمنحة فرصة جديدة بالفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع أندي كول نجم فريق مانشستر يونايتد السابق عن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيزعقب الهجوم الضاري الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كول وأكد خلالها أن سانشيز لديه الكثير ليقدمه من أجل مانشستر يونايتد، وذلك ما أظهره عندما كان لاعبًا للأرسنال.

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🔗 https://t.co/n6hjxmiiVx pic.twitter.com/POjjbBkUNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وقال كول: "حالة سانشيز تذكرني بما حدث لتوريس عندما انتقل من ليفربول لتشيلسي، فجأة لم يصبح اللاعب الذي نعرفه وترك الجميع يفكر ما الذي حدث له".

وأضاف: "لقد شاهدنا ما كان عليه في أرسنال والآن لا شيء من ذلك يظهر مع مانشستر يونايتد، هل أصبح لاعبًا سيئًا بين ليلة وضحاها، لكنني أقول لنفسي دومًا أنه قادر على قلب الأمور".

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وأكمل: "لا يمكن لأي لاعب أن يصبح سيئ بين ليلة وضحاها، فسانشيز يمتلك الكثير من الإمكانيات والقدرات الفنية".

جدير بالذكر أن سانشيز كان قد انضم لمانشستر يونايتد قادمًا من أرسنال في يناير قبل الماضي لكنه لم يظهر الكثير مما كان يقدمه من قبل سواء مع المدفعجية أو برشلونة رفقة الشياطين الحمر.