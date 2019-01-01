كوليبالي: حققت أحد أحلامي ونجوم إفريقيا الحاليين عظماء

الدولي السنغالي فخور بترشيحه لجائزة فرانس فوتبول

عبر مدافع نابولي كاليدو كوليبالي عن سعادته الغامرة، بترشح اسمه ضمن القائمة العريضة المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، واصفًا ذلك بالحلم الذي ظل يبحث عنه سنوات.

وقال لصحيفة "الهداف" الجزائرية "حلمت بتلك اللحظة سنوات (دخوله قائمة المرشحين للفوز بجائزة فرانس فوتبول)، والحقيقة أن هذا الكم من اللاعبين الأفارقة في الترشيحات، يظهر التقدم الهائل الذي تحرزه كرة القدم الإفريقية".

وأضاف "يوجد ساديو ماني، رياض محرز ومحمد صلاح، هؤلاء عظماء وأود أن أضيف لهذه القائمة بيير إيمريك أوباميانج، وهذا يعني أن لدينا جيل من الظواهر، وبالطبع أنا أدعم ماني".

كما تحدث عن زميله في الفريق فوزي غلام، الذي ما زال يكافح لاستعادة مستواه الذي كان عليه قبل إصابته السيئة بقطع في الرباط الصليبي عام 2017، وعنه قال "غلام أخي، صحيح هو يفضل الانطواء، لكنه يهتم دائمًا بالآخرين ويساعد الفقراء".

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

وختم "مبادرته بجلب أطفال جزائريين إلى سان باولو تعكس شخصيته، هي خطوة لطيفة من جانبه".