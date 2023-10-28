ماذا بدر منه؟ .. كوليبالي يخرج للاعتذار لجمهور الهلال رغم الفوز أمام الأهلي!

ماذا فعل السنغالي كي يعتذر لجمهور الزعيم رغم الفوز في الكلاسيكو أمام الأهلي؟

SHAHID

اعترف السنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، بصعوبة مواجهة الأهلي، حتى ولو تقدم فريقه بهدف مبكر، متوجهًا في الوقت ذاته بالاعتذار للجماهير رغم تحقيق الفوز.

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الزعيم حقق الفوز أمس الجمعة، أمام الأهلي في الكلاسيكو بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قال كوليبالي خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، عقب المباراة: "يمكننا أن نشعر بالسعادة، أردنا تحقيق الفوز بشدة، أردنا أن نبقى في قمة التصنيف، ونفذنا المهمة بشكل جيد، والآن سنذهب للتشافي قبل مباراة يوم الإثنين".

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وحول تراجع مستوى الأزرق في الشوط الثاني، أضاف: "هذه هي كرة القدم، لا يمكنك أن تسيطر على المباراة بأكملها، في بعض الأحيان يكون هناك لحظات صغيرة صعبة، لكن بشكل عام أدينا بشكل جيد جدًا، أردنا أن نربح وقد فعلنا، رغم أنها كانت مباراة صعبة، بحكم أن الأهلي فريق جيد جدًا، يمتلك الكثير من اللاعبين الجيدين، وأعتقد أننا حظينا اليوم بفوز كبير".

وفي الإطاار نفسه، لكن هذه المرة عبر برنامج "صدى الملاعب"، واصل المدافع السنغالي:"من الصعب دائمًا الفوز في المباراة حتى ولو كنت الهلال، فالأمر ليس بالسهل، هناك الكثير من الأسماء الجيدة والأسماء التي تطمح بالفوز على الهلال، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز، سنحاول الاستمرار على هذا المنوال".

وواصل معتذرًا: "نحن نعمل دائمًا على كل شيء، الأمر يعتمد على العمل الجاد، والأخطاء طبيعية، نعمل دائمًا على التحسن والحفاظ على شباكنا نظيفة، تلقينا هدفًا أمام الأهلي ونعتذر للجماهير عليه، سنعمل على عدم تكرار ذلك والحفاظ على شباكنا نظيفة من أي أهداف، وبهذا سنسجل في الخصوم".

كوليبالي اختتم: "أود أن أشكر الجماهير، كنت سعيدًا بوجودهم، لقد كانوا مذهلين، والجميع كانوا سعداء بهم حتى عائلتي ومن حضروا اللقاء، سعيد أن أرى جمهور الهلال هكذا".

جدير بالذكر أن الهلال يهيمن حاليًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد الأهلي عند 22 نقطة محتلًا المركز الخامس.

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