كأس العالم للسيدات
بطولة كوبا أمريكا

كولومبيا على الطريق للقب كوبا أمريكا؟ رقم قديم يشير لذلك

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المنتخب الكولومبي حقق رقمًا لأول مرة يحققه منذ عام 2001 عندما نال لقب كوبا أمريكا، فهل يكرر الإنجاز؟
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح المنتخب الكولومبي في تحقيق رقمًا رائعًا له في بطولة كوبا أمريكا بنسختها الجارية بعدما أنهى دور المجموعات بدون أي هزيمة.

وتصدر الفريق الكولومبي الترتيب بعد الفوز على كل من الأرجنتين وباراجواي وقطر في مباريات المجموعة الثانية ونال تسع نقاط.

ولم يتلق الفريق أي هدفًا في البطولة حتى تلك اللحظة، محققًا الانتصارات بشباك نظيفة أمام ثلاثي منافسيه في المجموعة الثانية.

وكانت آخر مرة حقق فيها المنتخب الكولومبي الفوز بالثلاث مباريات بدور المجموعات في العام 2001 الذي حقق من خلاله الفريق اللقب الأول له في كوبا أمريكا.

وسيواجه المنتخب الكولومبي تشيلي أو أوروجواي في مباراة دور الـ 8 وهو ما سيتحدد غدًا في ختام مباريات دور المجموعات.

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جدير بالذكر أن بطولة 2001 هي النسخة الوحيدة التي حقق فيها الفريق الفوز باللقب، وكانت مقامة على أرضه ووسط جماهيره.

 

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