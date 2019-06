كولومبيا على الطريق للقب كوبا أمريكا؟ رقم قديم يشير لذلك

نجح المنتخب الكولومبي في تحقيق رقمًا رائعًا له في بطولة كوبا أمريكا بنسختها الجارية بعدما أنهى دور المجموعات بدون أي هزيمة.

وتصدر الفريق الكولومبي الترتيب بعد الفوز على كل من الأرجنتين وباراجواي وقطر في مباريات المجموعة الثانية ونال تسع نقاط.

3/3 - 🇨🇴 have won each of their three group stage games in a tournament for the first time since 2001, when they ended up lifting the trophy. Omen.#CopaAmerica pic.twitter.com/a2AzwEmai5