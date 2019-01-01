كولومبيا على الطريق للقب كوبا أمريكا؟ رقم قديم يشير لذلك

المنتخب الكولومبي حقق رقمًا لأول مرة يحققه منذ عام 2001 عندما نال لقب كوبا أمريكا، فهل يكرر الإنجاز؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح المنتخب الكولومبي في تحقيق رقمًا رائعًا له في بطولة كوبا أمريكا بنسختها الجارية بعدما أنهى دور المجموعات بدون أي هزيمة.

وتصدر الفريق الكولومبي الترتيب بعد الفوز على كل من الأرجنتين وباراجواي وقطر في مباريات المجموعة الثانية ونال تسع نقاط.

3/3 - 🇨🇴 have won each of their three group stage games in a tournament for the first time since 2001, when they ended up lifting the trophy. Omen.#CopaAmerica pic.twitter.com/a2AzwEmai5 — OptaJavier (@OptaJavier) June 23, 2019

ولم يتلق الفريق أي هدفًا في البطولة حتى تلك اللحظة، محققًا الانتصارات بشباك نظيفة أمام ثلاثي منافسيه في المجموعة الثانية.

وكانت آخر مرة حقق فيها المنتخب الكولومبي الفوز بالثلاث مباريات بدور المجموعات في العام 2001 الذي حقق من خلاله الفريق اللقب الأول له في كوبا أمريكا.

وسيواجه المنتخب الكولومبي تشيلي أو أوروجواي في مباراة دور الـ 8 وهو ما سيتحدد غدًا في ختام مباريات دور المجموعات.

جدير بالذكر أن بطولة 2001 هي النسخة الوحيدة التي حقق فيها الفريق الفوز باللقب، وكانت مقامة على أرضه ووسط جماهيره.