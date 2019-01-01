كولاروف يُعيد الطابع الهجومي لمدافعي الكالتشيو بعد عشرين عامًا!

مدافع روما كولاروف يصبح أكثر مدافع يحرز أهدافًا في الكالتشيو بعد عقدين من الزمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق مدافع روما ألكسندر كولاروف رقمًا قياسيًا شخصيًا له في مباراة فريقه ضد كالياري في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، والتي انتهت بفوز الذئاب بثلاثية دون رد.

اللاعب الصربي الذي اختتم أهداف المباراة، وقع على هدفه الثامن هذا الموسم في الكالتشيو.

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بهذا الهدف أصبح الظهير الأيسر السابق لمانشستر سيتي هو أكثر مدافع في الكالتشيو يحرز أهدافًا منذ مواطنه سيشيا ميهايلوفيتش في موسم 1998/1999.

وكان ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الحالي قد سبق له تمثيل أكثر من نادٍ في الدوري الإيطالي، وهم روما وسامبدوريا ولاتسيو وإنتر ميلان.

ويخوض كولاروف موسمه الثالث في صفوف روما، قادمًا من فريق مانشسترسيتي.

يذكر أن كولاروف كان قد سبق له أيضًا تمثيل فريق العاصمة الآخر لاتسيو، في الفترة ما بين 2007 حتى 2010.