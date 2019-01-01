كوكي: سيميوني سيلعب كرة هجومية ونحترم قرار جريزمان

تعرف على تصريحات كوكي حول موسم أتلتيكو مدريد

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أكد كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، أنّ الفريق سوف يتجه إلى اللعب بأسلوب هجومي في الموسم المقبل بعد الصفقات الجديدة.

أتلتيكو مدريد انتصر بسباعية على ريال مدريد وديًا في أول ديربي للعاصمة خارج إسبانيا.

وقال كوكي في حوار مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "هناك تطور كبير في تشكيل الفريق والصفقات الجديدة تجعلني متحمس للغاية لانطلاق الموسم الجديد والذي يمكن اعتباره موسم التغيير".

وتابع: "منذ تولى دييجو سيميوني تدريب الفريق ونحن نتطور بصورة رائعة وأعتقد أن المدرب يرغب في أن يكون أكثر هجومية ولا نهتم بالاستحواذ الكثير والسيطرة على الكرة بل نكون مباشرين".

قائد الروخي بلانكوس أشار إلى أنّ الفريق قد يتخلى عن طريقة 4-4-2 ويلعب بأسلوب هجومي يميل إلى 4-3-3 مؤكدًا أنّ الطريقة ستختلف حسب المنافس ولكن الدوافع الهجومية سوف تزيد.

وأردف: "الموسم الماضي خسرنا الكرة كثيرًا وتسبب هذا الأمر في العديد من الهجمات المرتدة علينا واستقبال العديد من الأهداف، سوف نحاول تصحيح هذا الأمر وتجنب تكرار الأخطاء".

وقارن صاحب الـ 27 عامًا بين ماركوس يورنتي ورودريجو مشيرًا إلى أنّ الأول يدافع بصورة جيدة ومباشرة على المرمى بينما الأخير يفضل السيطرة على الكرة وإخراجها بأفضل صورة ممكنة والتحكم في الإيقاع.

وواصل: "جواو فيليكس لديه شخصية كبيرة رغم أنّه بعمر 19 عامًا فقط ونجح في التعامل مع الضغط لكون الصفقة باهظة التكلفة وما يميزه شغفه للعبة وإمكانياته المتعددة وعدم خوفه. أعتقد أنّه مع الوقت سوف يصبح أفضل بمراحل".

واختتم: "خروج أنطوان جريزمان وانضمامه لبرشلونة لم يكن خبرًا سارًا لكن يجب احترام قراره ويجب التركيز على ما نملك من لاعبين جدد لتعويض الراحلين. من يتواجد في الفريق عليه أن يكون مقتنعًا تمامًا بمشروعنا لكي يقدم كل ما لديه".

جدير بالذكر أنّ جريزمان انضم إلى برشلونة بعد كسر الشرط الجزائي مقابل 120 مليون يورو.