كوكي ردًا على انتقاد سيميوني: استقراره يُزعج أعداء النجاح

كوكي يتقمص دور المحامي عن التشولو ويطمئن مشجعي الهنود الحمر

قدم متوسط ميدان أتلتيكو مدريد كوكي، دعمه الكامل لمدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، بعد حملة الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها التشولو، على خلفية تراجع نتائج الهنود الحمر في الدوري الإسباني.

وابتعد الفريق العاصمي نوعًا ما عن دائرة المنافسة على لقب الليجا، بسقوطه في فخ التعادل في 3 مباريات متتالية، آخرهم التعادل مع فالنسيا بهدف للكل في قمة الجولة التاسعة التي استضافها ملعب "واند مترو بوليتانو" عطلة نهاية الأسبوع.

وتقمص الدولي الإسباني دور المحامي عن سيميوني، قائلاً "انتقاد المدرب؟ في كثير من الأحيان يشعر الناس بالتعب لرؤية لفترة طويلة"، في إشارة إلى نجاح المدرب واستقراره مع الأتلتي منذ عام 2011 وحتى الآن.

وعن موعد أو كيفية تحسن أداء ونتائج الفريق، قال "نحن نعمل دائمًا وأبدًا من أجل الفوز بالمباريات سواء على ملعبنا أو في الخارج، وسنحل على المزيد من النقاط لنعود إلى الطريق الصحيح، وأعتقد أن أمامنا فرصة جيدة للعودة مرة أخرى، والشيء المؤكد أننا لم نفقد الحماس ولدينا رغبة حقيقية لاستعادة الانتصارات".

وختم حديثه عن الهجوم المستمر على سيميوني "اعتدنا على تلك الانتقادات، ونحن نعرف جيدًا أننا لسنا سيئين، لكن لسنا جيدين جدًا، كما أننا على بعد 3 نقاط من برشلونة (متصدر الليجا)، وفي دوري الأبطال تعادلنا مع فريق قوي مثل يوفنتوس، لذا سنواصل العمل ومؤكد ستأتي النتائج الإيجابية بعد ذلك".

الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

وسيكون الأتلتي على موعد مع سهرة أوروبية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف باير ليفركوزن في افتتاح مباريات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، لحساب المجموعة الرابعة التي يتقاسم صدارتها مع يوفنتوس برصيد 4 نقاط لكل فريق، بفارق نقطة عن لوكوموتيف موسكو وأربعة عن ممثل البوندسليجا، الذي خسر أول مباراتين.