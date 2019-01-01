كوكا يواصل التألق ويسجل في رباعية أولمبياكوس بشباك آيك

كوكا يسجل هدف الثالث في آخر أربع مباريات لعبها مع أولمبياكوس

فيسبوك تويتر بلال محمد

شارك أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أوليمبياكوس في فوز فريقه، بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب أيك أثينا في الجولة الـ 21 من الدوري اليوناني.

وشارك كوكا بصفة أساسية في المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، واستطاع تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

شوط المباراة الأول، انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف عن طريق إيزكويل بونسي، بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق من المباراة.

ونجح أوليمبياكوس في قلب النتيجة في الشوط الثاني برباعية، افتتحخا كمارا في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 72 سجل كونستانتينوس فورتونيس الهدف الثاني لفريق.

لو عُرض عليّ الأمر مجددًا الآن لن أرفض بالتأكيد 🎙️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بسبع دقائق، نجح كوكا في تسجيل الهدف الثالث لفريق، بعد تمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة في المرمى.

وأنهى كونستانتينوس فورتونيس أهداف المباراة، بعد هدف كوكا بأربع دقائق.

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الجدير بالذكر أن أوليمبياكوس وصل إلى النقطة 48 في المركز الثاني، وبفارق ثمان نقاط عن باوك المتصدر.