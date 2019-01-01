كوفاتش يؤكد استمرار غياب نوير وروبن

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يكشف عن استمرار غياب الثنائي آرين روبن ومانويل نوير عن البافاري ضد شالكه بالدوري الألماني بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن استمرار غياب الثنائي آرين روبن ومانويل نوير عن الفريق بسبب الإصابة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوفاتش وأكد خلالها أن الثنائي لن يتواجد في لقاء الفريق المقبل ضد شالكه، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

وقال كوفاتش: "القرار الأخير يكون دومًا بمشاركة اللاعب، لقد تحدثنا بالفعل قبل مواجهة هيرتا الأخير وقال لي ليس بعد، وربما يغيب عن لقاء الغد أيضًا".

وأضاف: "سننتظر ونرى كيف ستطور الأمور في الفترة المقبلة، لكن بكل تأكيد لن نقوم بالاستعانة به في أي مباراة حتى يقول أنه جاهز".

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وأكمل كوفاتش: "لا أستطيع القول بالتحديد كيف وقعت الإصابة بالضبط، لكن كل ما أستطيع أن أقوله أننا نمتلك تدريب قوي للغاية وحاد فيما يتعلق بحراسة المرمى".

واختتم تصريحاته بالحديث عن أرين روبن وقال: "هو لا يريد أن يشارك سوى عندما يصبح لا يعاني من أي ألم، لذلك سيتأجل الدفع به قليلًا".