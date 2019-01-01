كوفاتش وحميديتش يشرحان سبب إبعاد خاميس عن تشكيل بايرن ميونيخ

الإرهاق والحسابات التكتيكية هي فقط أسباب نيكو كوفاتش وحسن صالح حميديتش لإبعاد خاميس رودريجيز عن واجهة بايرن ميونيخ ونورمبيرج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شرح الثنائي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ وحسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارته سبب استبعاد خاميس رودريجيز من التشكيل.

وكان خاميس رودريجيز قد استبعد من التشكيل الأساسي لمواجهة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام نورمبيرج في الدوري الألماني.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينهال سيل من الانتقادات على المدرب نيكو كوفاتش بسبب تشكيله غير المفهوم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وفي هذا الشأن، قال نيكو كوفاتش إن الحسابات التكتيكية للمواجهة إضافة إلى الإرهاق الذي يعاني منه النجم الكولومبي كانا السبب وراء ذلك.

وأكد عضو مجلس إدارة الفرق البافاري حسن صالح حميديتش على ما قاله المدرب نيكو كوفاتش في مسألة الإرهاق مؤكدًا أنه لا مشكلة مع خاميس.

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب على مستوى الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند.