كوفاتش غاضب من إيقاف مولر أمام ليفربول

المهاجم الألماني المخضرم لن يظهر في مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول بدوري ابطال أوروبا

أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، عن غضبه الشديد من استبعاد توماس مولر من مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

مولر تلقى البطاقة الحمراء في مباراة بايرن وأياكس بالجولة الختامية لدور المجموعات من البطولة، بعد تدخل عنيف على نيكولاس تاليافيكو.

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ورغم اعتذاره عن الواقعة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف الألماني لمدة مباراتين، ليبتعد عن مواجهة الريدز في دور الـ16 ذهاباً وإياباً.

وهو ما رفض النادي الألماني الانصياع له ليتقدم باستئناف على القرار، لكن اليويفا قابله بالرفض ليستمر إيقاف اللاعب.

وقال كوفاتش عن هذا القرار:"توقعت الأمر لأنه شيء طبيعي، الطرد المباشر يعني الإيقاف لمدة مباراتين، أما البطاقتين الصفراوتين فالعقوبة تصل لمباراة واحدة".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وأضاف:"اليويفا رفض تخفيض العقوبة سعيد لعدم تمديدها، ولكني أشعر بالغضب من عدم تواجد توماس معنا في هذه المباراة".

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وأضاف:"لكن على كل حال إذا لم يلعب نيمار فهناك غيره سيحل بدلاً منه".

جدير بالذكر أن بايرن سيفقد مولر وكذلك آرين روبن، عن مباراة الذهاب المقامة 19 فبراير الجاري، مع إمكانية غياب الحارس المخضرم مانويل نوير.