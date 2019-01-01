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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش: علينا التعامل مع آخر مباراتين في البوندسليجا كنهائيين

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المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يتحدث عن منافسة بايرن ميونيخ على لقب البوندسليجا مع بوروسيا دورتموند

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ إن المواجهتين المتبقيتين للفريق في الدوري الألماني بمثابة نهائيين.

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وكان بايرن ميونيخ على موعد مع حسم الدوري الألماني إكلينيكيًا في مواجهته أمام نورمبيرج في الجولة الثانئة والثلاثين من البوندسليجا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينهال سيل من الانتقادات على المدرب نيكو كوفاتش بسبب تشكيله غير المفهوم.

وبهذا التعادل لم يوسع بايرن ميونيخ الفارق مع دورتموند الذي خسر من شكالة السبت الماضي كما كان متوقعًا.

وفي هذا الشأن، قال نيكو كوفاتش إن خسارة أي مباراة من المباراتين المتبقيتين للفريق في الدوري ستكون عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في سباق الدوري هذا العام.

وأضاف: "علينا الحذر لأن الفارق نقطتين فقط، ولأنه لا وقت لتعويض أية نقاط سنفقدها في الوقت الحالي، سننسى التعادل الأخير ونفكر في الفوز في المباراتين المتبقيتين فقط"

ووفقًا للترتيب الحالي، فإنه في حال تعثر بايرن ميونيخ في أي مباراة من مباراتيه المتبقيتين في البوندسليجا فإنه سيخسر اللقب لصالح أسود الفيستيفاليان.

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يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب على مستوى الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند.

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