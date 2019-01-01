كوفاتش: ساني؟ سيضيف الكثير إلى بايرن

نجم مانشستر سيتي لوروا ساني يقترب أكثر من بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ إن انضمام لوروا ساني إلى صفوف الفريق سيكون إضافة قوية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين بايرن ميونيخ ولوروا ساني بعدما بدا أن الجناح الألماني بات خارج خطط جوارديولا للموسم الجديد.

وحول ذلك، يأمل نيكو كوفاتش في إتمام التعاقد معه قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لاقتناعه بإمكانياته منذ أن كان لاعبًا في صفوف شالكة.

وعلى الرغم من تعاقد بايرن ميونيخ مع لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد بمبالغ قياسية، إلا أنه لا زال في حاجة للتدعيمات في الخط الأمامي بعد رحيل روبين وريبيري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وحول ساني، قال كوفاتش إن التعاقد مع لوروا ساني سيفيد الفريق كثيرًا وسيشكل له إضافة قوية خلال الموسم الجديد.

وأضاف: "لا أعلم إلى أين ستجري الأمور، ولكن بطبيعة الحال ساني يعد لاعبًا كبيرًا، وتعاقد أي فريق معه سيكون إضافة مهمة"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد جدد ثقته في مدربه نيكو كوفاتش، وذلك عقب نجاحه في تحقيق لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا خلال الموسم الماضي.