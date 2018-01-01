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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش: بايرن ميونيخ في الطريق الصحيح بعد زوال الضغوط

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بداية صعبة للمدرب الكرواتي لكنه يعد للعودة مرة أخرى للقمة في الدور الثاني من الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رغم البداية السيئة له مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، إلا أن نيكو كوفاتش يرى أن الفريق الألماني يسير على الطريق الصحيح.

كوفاتش تسلم مهمة تدريب بايرن بنهاية الموسم الماضي، بعد رحيل المدرب المؤقت يوب هاينكس.

المدرب الكرواتي تعرض للعديد من الأزمات والنتائج السيئة، والتي كادت أن تنهي مسيرته مبكراً مع البافاري.

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ومع ذلك قال كوفاتش في تصريحات صحفية:"قمنا مؤخراً باستعادة ثقتنا في أنفسنا والآن سنقاتل مع دورتموند في الدور الثاني من البودنسليجا".

وأضاف:"ربما لم نظهر بالشكل المطلوب واللائق ببايرن في بداية الموسم، وجاء ذلك لأننا وضعنا الكثير من الضغوط على أنفسنا، بأننا الفريق الذي لا يهزم ويفوز بالدوري بفارق كبير من النقاط".

وتابع:"الفريق عاد بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة، لذلك الأهم الآن أن بايرن على الطريق الصحيح للعودة مرة أخرى لمكانته الطبيعية".

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جدير بالذكر أن بايرن يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الألماني، بفارق 6 نقاط عن دورتموند المتصدر بعد 17 جولة.

ويلعب البافاري دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع نظيره الإنجليزي ليفربول في واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في البطولة.

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