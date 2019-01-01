كوفاتش أول من يحقق الثنائية لاعبًا ومدربًا في تاريخ ألمانيا

نيكو كوفاتش يحقق رقمًا قياسيًا في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح نيكو كوفاتش هو أول من يحقق الثنائية المحلية "الفوز بالدوري والكأس" في تاريخ ألمانيا كلاعب وكمدرب.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا بعد غياب البطولة عن البيت البافاري لسنوات عقب تغلبه على لايبزيج في المباراة النهائية بهدفين للا شيء.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري مطلع الأسبوع الماضي، ليكمل بذلك ثنائيته المحلية بتتويجه بلقب الكأس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وبهذه الثنائية، أصبح نيكو كوفاتش هو أول من يحقق لقبي الدوري والكأس في موسم واحد كلاعب وكمدرب أيضًا.

وكان كوفاتش قد فاز ببطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي، حيث توج بها العام الماضي وهو مدرب لفرانكفورت.



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يذكر أن بايرن ميونيخ كان هو الخصم الذي خسر نهائي العام الماضي أمام نيكو كوفاتش مدرب فرانكفورت وقتها.