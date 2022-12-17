كوفاتشيتش: في تشيلسي توقعوا خروجي أنا وزياش سريعًا!

ماتيو كوفاتشيتش نجم وسط ملعب المنتخب الكرواتي يشيد بزياش ويكشف كواليس ما قبل كأس العالم في تشيلسي.

كشف ماتيو كوفاتشيتش نجم وسط ملعب المنتخب الكرواتي وتشيلسي عن سخرية بعض زملائه في البلوز منه ومن حكيم زياش قبل كأس العالم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها كوفاتشيتش ونقلتها صحيفة "ستاندرد"، وأكد خلالها اللاعب أن البعض في تشيلسي توقع عودته هو وزياش مبكرًا من كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

وقال كوفاتشيتش: "اللاعبون الآخرون توقعوا أن نصل أنا وزياش مبكرًا إلى تشيلسي من كأس العالم، لكنني فخور لأننا لا نزال هنا".

وأضاف مؤكدًا على القدرات الكبيرة لزميله المغربي في صفوف تشيلسي: "حكيم زياش لاعب عظيم حقًا".

وأكمل: "نشعر بالإرهاق حقًا وسنكون أكثر إرهاقًا عندما نعود لأنديتنا، لكننا نحب كرة القدم وسنعود ونرتاح وبعد ذلك سنركز على بقية الموسم".

جدير بالذكر أن المنتخب الكرواتي كان قد نال الميدالية البرونزية في كأس العالم عقب التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد.