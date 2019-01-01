كوسيلني يكشف أسباب رحيله عن أرسنال

الفرنسي لوران كوسيلني يكشف عن أسباب رحيله عن أرسنال بنهاية الموسم الماضي.

كشف النجم الفرنسي لوران كوسيلني عن أسباب رحيله عن فريقه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي وهو الرحيل الذي لم يكن متوقعًا في ذلك الوقت.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لاعب بوردو الحالي لصالح شبكة "كانال بلس" وأكد خلالها أن أيامه الأخيرة في أرسنال لم تكن سعيدة على الإطلاق.

وقال كوسيلني: "متفهم أن جماهير أرسنال لم تتوقع أن أرحل عن النادي، لم يتوقع أي شخص ذلك في الأساس، لأكون صريحًا فأنا لم أكن سعيدًا بنفس الطريقة التي كنت بها عندما وقعت في أول يوم هنا".

وأضاف: "عائلتي لعبت دورًا كذلك في هذا القرار، كنا في حاجة للعودة لفرنسا من جديد والبحث عن تحديات جديدة نخوضها سويًا".

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وأكمل: "أنا سعيد من أجل أوباميانج ودوره الجديد كقائد للفريق وأتمنى له التوفيق حتى لو كان الفريق يمر بفترة صعبة، لكنني أظن أن الوقت مناسب للعودة وتقديم كل ما لديهم".

وأنهى تصريحاته حول مستقبله: "لدي بند في عقدي يجعلني مدربًا عقب الاعتزال لماذا لا أجرب ذلك؟ الأمر الأكيد أنني لن أصبح محلل في القنوات".

جدير بالذكر أن كوسيلني كان قد غادر أرسنال بنهاية الموسم الماضي مقابل ٥ مليون يورو راحلًا لصفوف بوردو الفرنسي.