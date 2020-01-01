كوستا: يوفنتوس ليس مسؤولًا عن كورونا وقررنا مساعدة النادي

الوضع سيؤثر عن الجميع وكان علينا اتخاذ القرار..

برر دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، قراره وزملائه بتخفيض رواتبهم بأن النادي ليس مسؤولًا عن أزمة فيروس كورونا، واعتبر أن الوباء يؤثر بالفعل على جميع الأندية وقد يسوء الوضع مستقبلًا.

الخطوة التي اتخذها لاعبو البيانكونيري من شأنها أن تحفظ 90 مليون يورو للنادي الإيطالي في فترة التوقف، في الوقت الذي أعلن فيه أندريا أنييلي، رئيس اليوفي، أن كرة القدم في أخطر فترة لها على الإطلاق.

كوستا في تصريحات للإعلام قال عن الأمر "لا أعرف متى سيُطلب مننا العودة، في الوقت الحالي نحن لا نعمل ولكن نتدرب فقط.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "قضية الراتب معقدة لأنك عندما تطلب المال من لاعب فإنه يشكو، ولكننا ناقشنا كل شيء مع بعضنا البعض، وعلمنا أنه في أي وقت قد يصبح الأمر أسوأ مما سيؤثر سلبًا على رواتبنا.".

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"نحن على علم بذلك، سيؤثر كورونا على جميع الفرق ولا يتحمل نادينا المسؤولية، إنه غير مسؤول عن الفيروس. لم يكن لأحد القدرة على التنبؤ بما سيحدث وأن جميع الألعاب الرياضية ستتوقف وليس كرة القدم فقط."

وتابع "نحن في انتظار تحسن الوضع في إيطاليا، كان من المفترض أن نعود 3 أبريل ولكن أخبرنا القائد جورجيو كيليني أن الموعد قد تأجل وقد نعود في 15 أو 20 أبريل إذا سارت الأمور على ما يرام.".

وأتم "كل هذا مربك للغاية، أنا حاليًا في المنزل مع العائلة، من الجيد أن تكون قادرًا على قضاء بعض الوقت مع الأسرة، ومعهم فقط، فلا يمكنك أن تكون مع أي شخص آخر.".

يذكر أن إيطاليا هي أكثر دول العالم تضررًا من كورونا، حيث توفي حتى اللحظة ما يزيد عن 10 آلاف مواطن إيطالي بسبب فيروس مع إصابة عدد تخطى 60 ألفًا، مما يُنذر بصعوبة عودة الكالتشيو في وقت قريب وازدياد الأزمة الاقتصادية الرياضية رويدًا رويدًا.