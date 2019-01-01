كوستا يحسم الجدل حول مصيره مع يوفنتوس

بعد الارتباط بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان



حسم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا، الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كوستا لم يظهر بصفة أساسية مع يوفنتوس خلال فترة تواجد المدرب السابق ماسيميليانو أليجري، ليرتبط بالرحيل عن الفريق.

ورغم قدوم المدرب الجديد ماوريسيو ساري ليوفي، إلا أن الشائعات مستمرة حول رحيل اللاعب، مع تواجد باريس سان جيرمان كوجهة محتملة.

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ورد اللاعب عن تلك الإمكانية:"لا أعرف ساري بشكل شخصي ولكني تابعت عمله مع نابولي، لقد حظى بموسم رائع هناك، أعتقد أننا سنقوم بعمل جيد معاً".

وأضاف:"لا يزال أمامي 3 سنوات قادمة في عقدي مع يوفنتوس، ولا توجد لدي أي رغبة في الرحيل".

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وعن تطلعاته للموسم القادم:"المنافسة على الدوري تزداد صعوبة، الآن إنتر لديه أنطونيو كونتي، وأيضاً كارلو أنشيلوتي في نابولي".

يذكر أن يوفنتوس ارتبط مؤخراً بالعديد من التدعيمات هذا الصيف، أبرزها الثنائي الفرنسي أدريان رابيو وبول بوجبا.