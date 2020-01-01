كوستا: ديبالا أفضل من رونالدو

زميلهما في يوفنتوس.. ولكنه يرى أن ديبالا أفضل من رونالدو

اختار الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا زميله باولو ديبالا كأفضل لاعب في يوفنتوس، وذلك رغم وجود كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس صيف العام 2018، في حين انضم كوستا بشكل نهائي إلى السيدة العجوز في الصيف الذي سبقه.

وفي الوقت الذي زامل فيه كوستا الثنائي عن قرب لمدة موسم ونصف وهما يلعبان سويًا، رأى أن باولو ديبالا أكثر جودة بالنسبة له.

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وقال كوستا: "الثنائي يشكلان قوة كبيرة في يوفنتوس، ولكن إذا سؤلت عن أفضل لاعب في صفوف الفريق سأختار باولو ديبالا، إنه ساحر"

وأضاف: "آمل أن أعود إلى إيطاليا قريبًا. لا يمكنني الانتظار حتى أعود لأنني لم أعد أعرف ماذا أفعل هنا بعد الآن، اشتقت لأجواء كرة القدم وإلى إيطاليا ويوفنتوس"

وتابع: "كريستيانو رونالدو عن قرب شخص متواضع للغاية عكس الصورة التي يتخيلها عنه البعض، لقد تفاجئت بالعديد من الصفات الإيجابية فيه"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا يشكلان أكثر من نصف قوة يوفنتوس وحدهما، وذلك على الأقل بالنسبة للأرقام الموسم الحالي.