كوستا: أحب سواريز.. أحدنا يسجل والآخر يعض!

سعيد بالفوز الضخم على غرناطة..

لم يخفِ دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد ، تعجبه من قرار برشلونة التخلي عن خدمات لويس سواريز مداعبًا الأوروجوياني باعتباره "يعض اللاعبين" بينما هو يقوم بتسجيل الاهداف.

وانضم سواريز بصورة شبه مجانية إلى أتلتيكو مدريد في الأيام الأخيرة بعد تخلي برشلونة عنه بناء على رغبة مشتركة من الإدارة والمدرب كومان، وفي أول مشاركة له سجل هدفين وصنع واحد في شباك غرناطة.

من ضمن الوقائع الشهيرة في مسيرة سواريز عندما قام بعض جورجيو كيليني في كأس العالم 2014 وتم إيقافه لمدة طويلة بسبب هذه الفعلة، كوستا بدوره استذكرها بصورة كوميدية بعد مباراة غرناطة.

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الدولي الإسباني قال "أنا أحب لويس سواريز، أحدنا يسجل والآخر يعض. لا أعرف صراحةً كيف تركوه يخرج من برشلونة، لكن الأمر متروك لهم".

كما أضاف "روح المحاربة التي يمتلكها والرغبة في الفوز بالألقاب، آمل أن نتمكن من نقل ذلك إلى الجماهير".

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أما عن سعيه للمشاركة أساسيًا، فتمنى أن تبتعد عنه الإصابات ويتواجد أساسيًا رغم المنافسة مع سواريز، فقال "يجب أن أستفيد من الفرص الموجودة، آمل أن تبتعد عني الإصابات وأحصل على تسلسل جيد من المباريات".

وتابع "الحقيقة أنه في الموسم الذي حققنا فيه الألقاب كان لدينا دائمًا لاعبون رائعون مثلا فيا وأدريان وراؤول جارسيا، خرج من عندنا هذا الموسم ثلاثة لاعبين وأتى ثلاثة ممن يمكنهم اللعب مع أي فريق، هناك منافسة عادلة يجب أن تتواجد بداخل كل فريق".

وأتم "لقد أوضحت للنادي أنني سأفعل ما يريدون سواءً أرادوا بيعي أو الاستمرار، إذا أرادوا مني البقاء فسيكون ذلك رائعًا، لقد تحدثت معهم على ذلك بوضوح، سأواصل القتال".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد لم يشارك في أول جولتين من الليجا نظرًا لطول مشاركته الأوروبية الموسم الماضي التي امتدت لمنتصف أغسطس، وفي أول ظهور هذا الموسم سحق الروخيبلانكوس غرناطة بسداسية لهدف.