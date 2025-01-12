أصغر صفقة في التاريخ .. كورينثيانز يتعاقد مع طفل في فلامنجو!

الطفل يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيله عن فلامنجو!

في واحدة من أغرب الصفقات بتاريخ كرة القدم، نجح نادي كورينثيانز في التعاقد مع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فقط، من نادي فلامنجو!

وتُشير بعض التقارير إلى أن كورينثيانز قد تعاقد مع الطفل إنريكو البلغ من العمر 6 سنوات فقط، والذي يحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع إنريكو على حسابه على منصة "إنستجرام" أكثر من 300 ألف متابع، حيث قام والديه بفتح هذا الحساب، ليكتسب شعبية سريعة، ليصبح أحد أهم المواهب الشابة في كرة القدم البرازيلية.

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ويقوم والدا إنريكو بوضع التدريبات الخاصة بالطفل الصغير، وأيضًا أبرز اللقطات، بجانب استعراض المكملات الغذائية التي يحصل عليها، إذ تحظى تلك المنشورات إعجاب الكثيرين.

وقام إنريكو بتوجيه رسالة إلى فلامنجو بعد انتقاله إلى كورينثيانز، حيث قال: "لقد حان الوقت لتوديعكم بقلب مليء بالعواطف، أود أعبر عن امتناني لكل ما فعلتموه من أجلي، لقد رحبتم بي بأذرع مفتوحة، وكل مرة ارتديت فيها القميص، سواء للعب أو التشجيع كنت أفعل ذلك من قلبي وحبي وشغفي".

ومن جانبه ودع فلامنجو الطفل الصغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحيله عن صفوفه، والانتقال إلى كورينثيانز!