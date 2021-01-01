كورونا يمنع كلوب من حضور جنازة والدته في ألمانيا

توفت في يناير الماضي

صدمة شديدة تعرض لها يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعدما علم بعدم تمكنه من حضور جنازة والدته المتوفية.

ليفربول يستعد لخوض مواجهة صعبة يوم السبت القادم أمام ليستر سيتي، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

كلوب فقد والدته يوم 19 يناير الماضي، وأعرب بعدها عن حزنه الشديد لسماع هذه الأنباء الصادمة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن صدمة أخرى لكلوب، بسبب عدم تمكنه من حضور الجنازة في ألمانيا.

ويأتي ذلك بسبب الإجراءات المشددة في مختلف أنحاء أوروبا، بفرض الحجر الصحي للمسافرين من المملكة المتحدة إلى العديد من الدول الأخرى.

وكان صاحب الـ53 سنة قد قال عن والدته:"كانت تعني كل شيء بالنسبة لي، كانت أمًا حقيقية بأفضل معاني المعالم وشخصية متدينة، أعلم أنها في مكان أفضل الآن".

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وأضاف:"بمجرد أن تسمح الظروف، سنقيم إحياء ذكرى رائعة مناسبة لها".

جدير بالذكر أن مباراة ليفربول ولايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، تم نقلها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى مدينة بودابست الرومانية بسبب ظروف فيروس كورونا.