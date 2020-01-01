كورونا يظهر في أتلتيكو مدريد ويهدد استكمال دوري الأبطال

الفيروس يعود من جديد للأندية الأوروبية

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن أنباء صادمة بظهور حالتين لفيروس كورونا بالفريق، قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا .

أتلتيكو يستعد للسفر إلى مدينة لشبونة البرتغالية، من أجل اللعب أمام نظيره الألماني لايبزيج، في مباراة دور الثمانية من الأبطال .

الفريق أجرى اليوم اختبارات فيروس كورونا، وفقاً للبروتوكول الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد قراره باستئناف البطولة في البرتغال.

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وقبل السفر إلى لشبونة، تم اكتشاف إصابة فردين من أعضاء الفريق، حيث رفض النادي الإسباني الإفصاح عن هوية أي منهما، سواء ضمن الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأوضح أتلتيكو في بيان رسمي له، أن النادي قام بعزل الحالتين تماماً عن أعضاء الفريق، لمنع انتشار العدوى بين الجميع والحد من ارتفاع عدد الحالات.

وأشار أتلتيكو إلى أنه سيتم عمل المزيد من الاختبارات خلال الساعات القليلة القادمة، لكل المخالطين للحالتين قبل الانتظام في التدريبات الخاصة بمواجهة لايبزيج.

وناشد النادي جميع الفرق الإسبانية والأوروبية، بالالتزام بكل معايير وقواعد بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا لضمان استمرار كافة المسابقات.

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وتسبب هذه الأنباء صدمة جديدة في مساعي الاتحاد الأوروبي، لاستكمال هذا الموسم بنجاح، حيث من المتوقع توقف دوري الأبطال وتأجيل بعض المباريات في حالة ظهور المزيد من الحالات.

يذكر أن أتلتيكو يلعب ضد لايبزيج يوم 13 أغسطس الجاري، بعد تغلبه على ليفربول حامل اللقب في دور الـ16 من عمر البطولة.