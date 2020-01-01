كورونا يضع حدًا لمسيرة هيجواين في يوفنتوس

الخوف سيقف حائلًا أمام الاستمرار..

ادّعت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن جونزالو هيجواين لا يريد العودة إلى ناديه يوفنتوس في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا ويفضل الاستمرار في الأرجنتين حتى هدوء الأوضاع.

وكان هيجواين قد غادر إيطاليا الشهر الماضي في واقعة أثارت الجدل، قبل أن تُعلن أسرة اللاعب أن عودته للأرجنتين كانت من أجل دعم والدته المصابة بمرض السرطان.

ومؤخرًا انطلقت شائعات عن إمكانية انضمامه إلى ريفر بليت، ثم خرج والده ونفى إمكانية حدوث الأمر شكلًا وموضوعًا هذا الصيف، غير أن آخر الأنباء تؤكد أنه لا يود العودة إلى إيطاليًا حاليًا.

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سكاي أشارت إلى أن الدولي الأرجنتيني يفكر في طلب تأجيل العودة، كما في ذهنه أيضًا ألا يعود إلى الإطلاق إلى إيطاليا خوفًا من وضع كورونا الصعب هناك، مما قد يمهد له الطريق لمغادرة أليانز ستاديوم في الميركاتو المقبل.

إدارة البيانكونيري حتى الآن لم تستدعي لاعبيها الأجانب استعدادًا للعودة إلى التدريبات كما فعلت إدارة ميلان مثلًا، والأمر حاليًا متوقف على قرار من الحكومة الإيطالية، ومن ثم سيوضع هيجواين في موقف صعب للغاية.

ميلان كان من أوائل الأندية الإيطالية التي استدعت نجومها من الخارج تمهيدًا لعودة التدريبات يوم 4 مايو المقبل رغم عدم تأكد الأمر بعد، بينما تؤكد تقارير الصحف أن اليوفي سيقوم بذلك قريبًا أيضًا.

من غير المعروف إذا ما سيعود حينها صاحب الـ32 عامًا أم سيطلب التأجيل أم سيطلب الخلاص، ولكن الأكيد أنه يعيش حالة من الشك قد تكون كفيلة بإنهاء مسيرته الجيدة مع كتيبة ماوريسيو ساري.

الجدير بالذكر أن هناك عددًا من الأندية في قطر والولايات المتحدة مهتمة بخدمات البيبتا، إلى جانب الاهتمام الأكبر من مسقط رأسه الكروي، ريفر بليت.

