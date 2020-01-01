كورونا يضرب دينامو كييف ومباراة برشلونة في خطر!

نبأ تعيس للغاية..

تواجه مباراة برشلونة أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الأربعاء على ملعب كامب نو، شبح التأجيل بعد مداهمة فيروس كورونا لعدد من لاعبي النادي الأوكراني.

وبحسب ما أعلنه دينامو كييف فإن الفحوصات الأخيرة أثبتت إصابة ستة لاعبين بكورونا وهم نيكولاي شابارينكو، ألكسندر كارافاييف، جورجي تسيتيشفيلي، دينيس جارماش، الدنماركي ميكيل دويلوند والروماني تيودور بالوتا.

هذا إلى جانب إصابة مساعد المدرب لوشيسكو، إميل كاراس، وأربعة آخرين من الطاقم الفني، الأمر الذي يُهدد إقامة المباراة في موعدها إذا ما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من ذلك.

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البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي ينص على أن يُصاب ما مجموعه 13 لاعبًا من أجل تأجيل المباراة، ومع وجود المصابين بالأمس في التدريبات بصورة طبيعية، يتوقع أن يصل مصابي دينامو كييف إلى هذا الحد.

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التواصل قائم حاليًا بين اليويفا والسلطات الصحية في كتالونيا من أجل اتخاذ القرار المناسب، وطالبت الأخيرة بأن يخضع اللاعبون إلى مزيد من الفحوصات يوم الثلاثاء صباحًا لحسم الأمر بصورة نهائية.

ومن المقرر أن يتدرب النادي الأوكراني في ملعب كامب نو الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء، ومع الفحوصات التي ستجرى صباحًا، ستأتي النتائج قبل موعد هذا المران وحينها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن لعب المباراة أو تأجيلها.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط ويأتي خلفه يوفنتوس ودينامو كييف بثلاث نقاط لكل منهما، ويتذيل فيرينتسفاروشي الترتيب بدون رصيد من النقاط.