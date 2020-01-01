كورونا يُداهم المجر ويُهدد إقامة السوبر الأوروبي

هل يتم الإلغاء؟

قررت الحكومة المجرية إغلاق البلاد لمدة شهر بدايةً من 1 سبتمبر المقبل من خلال منع دخول الأجانب إليها وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات بطولة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونخ وإشبيلية يوم 24 سبتمبر المقبل على ملعب بوشكاش بالعاصمة بودابيست.

مع قرار الحكومة، قد يواجه السوبر خطر الإلغاء، أو قد يضلع الاتحاد الأوروبي إلى إقامته في بلد أخرى غير المجر أو في حالة أخرى تأجيله لأجل غير مسمى.

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أنباء إغلاق البلاد تأتي بعد أيام قليلة من الإعلان أن السوبر الأوروبي سيقام في المجر بحضور جماهيري وبإجراءات صارمة كبداية لعودة الحياة للمدرجات مرة أخرى.

الخطة كانت دخول 3 آلاف مشجع إلى المدرجات شريطة إثبات سلامتهم من فيروس كورونا من خلال سلبية مسحتين كورونا قبل المباراة، إلى جانب قياس حرارتهم قبل الدخول للملعب.

الحكومة المجرية من الأساس حاولت زيادة عدد الجماهير في المدرجات والاتحاد الأوروبي من رفض، لكن مع موقف منع الأجانب، الكثير من الأسئلة تُطرح حول مستقبل المباراة.

عمومًا، يوم السبت المقبل سيكون الحاسم في القضية، حيث ستضع الحكومة المجرية التفاصيل النهائية على قرار الإغلاق وسيتم التفاوض مع اليويفا وإنهاء الأمر.