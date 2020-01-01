كورونا يُحدد حكام مواجهتي الأهلي والنصر وديربي الرياض

المتوقع أن تكون باقي مباريات الجولة المُقبلة بالدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة محلية

كشفت تقارير صحفية سعودية مُقربة من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستقرار على حكام مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي قررت الإبقاء على طاقمي حكام أجانب من حكام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي أنتهى أمس لإدارة مباريات الكأس.

ويلتقي النادي الأهلي أمام النصر الأحد المُقبل، كما يواجه الهلال نادي أبها في نفس اليوم أيضًا ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

المزيد من الفرق

ويأتي هذا القرار من قبل لجنة الحكام خوفًا من تسارع الأزمات في العالم حول تفشي فيروس كورونا، وحظر السفر من بعض الدول الأوروبية.

التقارير نفسها أشارت إلى أن أحد الطاقمين سيُدير مباراة الهلال والنصر خلال ديربي الرياض ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الـ23 الجمعة المُقبل.

كورونا يُحدد حكام ديربي الرياض وجماهير في المدرجات رغم الإيقاف – عناوين الصحف السعودية 13 مارس

وقالت التقارير إنه من المتوقع أن تكون باقي مباريات الجولة المُقبلة بالدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة محلية.