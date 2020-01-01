Coronavirus

كورونا يُجبر الأندية الإسبانية على مباريات خيالية لفك الملل

التعليقات()
LaLiga.es
لقطة طريفة من ليجانيس..

بعد إيقاف نشاط كرة القدم الإسبانية بسبب فيروس كورونا، أقدم ليجانيس على فك حالة الملل الكبيرة للشعب الإسباني من خلال تغريدات عن مباراة خيالية مع بلد الوليد.

وكان من المفترض أن يلتقي ليجانيس مع بلد الوليد في إطار منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، لكن تأجيل البطولة لأجل غير مسمى وقف حائلًا أمام إتمام المباراة.

أراد مسؤولو ليجانيس أن يوصلوا من خلال التغريدات التخيلية للمباراة رسالة إلى سكان إسبانيا بالخلود في منازلهم لمنع نقل العدوى مع محاولة تخطي حالة الملل العامة الموجودة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وفي النهاية، جعل ليجانيس نفسه منتصرًا بهدفين لهدف، ووضعوا تصريحات تخيلية أيضًا للمدرب خافير أجيري يحث فيها الجماهير على البقاء في الملعب كما سيفعل لاعبوه.

    ليجانيس ربما يكون من المستفيدين من هذا التوقف، حيث يحتل المركز التاسع عشر والمؤدي للهبوط برصيد 23 نقطة ويُعاني كثيرًا هذا الموسم.

    وتمكن معاناة ليجانيس هذا الموسم في فقدانه لمارتن بريثوايت خلال الشهر الأخير، حيث انضم المهاجم الدنماركي وهو المهاجم الوحيد في قائمة أجيري إلى برشلونة وترك مركز المهاجم الصريح خاليًا.

    بعض من التغريدات الطريفة التي نشرها النادي الإسباني:

    إغلاق