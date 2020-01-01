كورونا يُجبر الأندية الإسبانية على مباريات خيالية لفك الملل

لقطة طريفة من ليجانيس..

بعد إيقاف نشاط كرة القدم الإسبانية بسبب فيروس كورونا، أقدم ليجانيس على فك حالة الملل الكبيرة للشعب الإسباني من خلال تغريدات عن مباراة خيالية مع بلد الوليد.

وكان من المفترض أن يلتقي ليجانيس مع بلد الوليد في إطار منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، لكن تأجيل البطولة لأجل غير مسمى وقف حائلًا أمام إتمام المباراة.

أراد مسؤولو ليجانيس أن يوصلوا من خلال التغريدات التخيلية للمباراة رسالة إلى سكان إسبانيا بالخلود في منازلهم لمنع نقل العدوى مع محاولة تخطي حالة الملل العامة الموجودة.

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وفي النهاية، جعل ليجانيس نفسه منتصرًا بهدفين لهدف، ووضعوا تصريحات تخيلية أيضًا للمدرب خافير أجيري يحث فيها الجماهير على البقاء في الملعب كما سيفعل لاعبوه.

ليجانيس ربما يكون من المستفيدين من هذا التوقف، حيث يحتل المركز التاسع عشر والمؤدي للهبوط برصيد 23 نقطة ويُعاني كثيرًا هذا الموسم.

وتمكن معاناة ليجانيس هذا الموسم في فقدانه لمارتن بريثوايت خلال الشهر الأخير، حيث انضم المهاجم الدنماركي وهو المهاجم الوحيد في قائمة أجيري إلى برشلونة وترك مركز المهاجم الصريح خاليًا.

بعض من التغريدات الطريفة التي نشرها النادي الإسباني:

30’ ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE ÓSCAR!!!!!! ¡Cómo remató @oscararnaiz10! El defensor visitante le dio la distancia social necesaria y no se lo pensó para poner el balón en la escuadra 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/0wa7mQtHP6 — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

49' Gol del . Disparo de Enes Ünal desde su casa que empata el encuentro. 1-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

75’ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL DE CARRILLO!!!! Jugada de videojuego por banda derecha del Lega, toque laaargo de Bustinza con el ⏺️ y Guido revienta el ⏹️ para mandarla al fondo de las mallas!!!! 2-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/dtGei17cgH — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020