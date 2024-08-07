هل ضرب كورونا منتخب مصر قبل مواجهة المغرب الأولمبياد؟ رد رسمي يكشف الحقيقة

هل تعرض أكثر من لاعب لكورونا في صفوف الفراعنة؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تعرض أكثر من لاعب في صفوف المنتخب المصري الأولمبي للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة المغرب في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، بأولمبياد باريس 2024.

وكانت صحيفة "اليوم السابع" قد أشارت إلى أن محمود صابر لاعب وسط الفراعنة بجانب زميله محمد مغربي قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي غيابهما عن لقاء المغرب.

وكشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي خلال تصريحات لموقع "القاهرة 24" عن حقيقة الأمر، حيث نفى كل ما تردد بخصوص هذا الشأن.

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وقال سليمان: "ما تم تداوله بشأن إصابة محمود صابر لاعب الفراعنة بفيروس كورونا قبل مواجهة المغرب غير صحيح، واللاعب سليم".

ويواجه المنتخب المصري شقيقه المغربي في مواجهة لن تقبل القسمة على 2، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية بالأولمبياد.