كورونا يحسم مصير زيدان في مدريد

تراجع لنتائج الملكي مؤخراً

تحدثت تقارير في إسبانيا عن تحديد ريال مدريد لموقف مدربه الحالي زين الدين زيدان من الاستمرار في منصبه من عدمه على أساس الوضع الراهن وأزمة فيروس كورونا.

كرة القدم في إسبانيا والعالم أجمع توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وإعلان البلاد حالة الحظر، وتوقف المنافسات بالدوري حتى أبريل المقبل مبدأياً.

وذكرت "آس" أن إدارة النادي الملكي قررت أن المتبقي من الموسم الجاري لن يكون هناك تأثيراً لنتائجه على مستقبل زيدان، وأن الأخير سيستمر مدرباً الموسم المقبل.

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التقرير أوضح أن خطة الإدارة كانت انتظار نهاية الموسم وتقييم نتائج الفريق، وأن في حالة فشل المدرب الفرنسي في تحقيق الألقاب، فكان سيتم إقالته ولن يكمل عقده حتى 2022.

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الصحيفة أفادت بأن ماوريسيو بوتشيتينو كان المرشح الأبرز ليحل محل زيدان، ولكن أزمة كورونا الحالية، وضغط المباريات المتوقع بعد استئناف المسابقات، سيجعل الفريق لا يجري أي تغييرات في الجهاز الفني.

وكشفت الصحيفة أن زيدان وجهازه المعاون بدأ بالفعل التخطيط للموسم المقبل، ومن ضمن الأمور التي ناقشها مصير عديد اللاعبين المعارين مثل مارتن أودجارد، بورخا مايورال، وداني سيبايوس.

وخسر مدريد من سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، وتراجع للمركز الثاني في ترتيب الليجا رغم انتصاره في الكلاسيكو على برشلونة في الأسابيع الأخيرة قبل التوقف.