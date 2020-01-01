جوندوان: جوارديولا يتواصل معنا ولا نستهين بريال مدريد

تحدث أيضاً عن أنباء انتقاله للنادي الإسباني في 2013

أعرب إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي، عن شعوره بالإحباط من فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

كرة القدم أصابتها حالة من الشلل منذ الأسابيع القليلة الماضية بسبب كورونا، والذي وصل للعديد من الرياضيين أبرزهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

جوندوان خلال فترة الحجر الصحي الذي يعيشها معظم اللاعبين بمختلف الدوريات، تحدث في حوار لصحيفة "ماركا" عن العديد من الجوانب الهامة عنه.

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وقال الألماني عن الفترة الحالية:"مرحلة صعبة جداً للجميع لتفويت الوقت بدون تدريب، وكذلك بفقدان الأحاسيس الهائلة التي تمنحها لك كرة القدم، ولكن على الجميع أن يعتني بنفسه خلال هذه الفترة".

مباراة الإياب ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا:"إنه لأمر مخز ولا يوجد خيار آخر سوى قبول هذا الوضع الاستثنائي الذي نمر به والانتظار حتى نهاية الأزمة، نتمنى عودة النشاط ولكن سلامة الجميع فوق كل شيء"

التدريب خلال فترة التوقف:"لدينا خطة منفردة، حيث يمكننا العمل في صال الألعاب الرياضية للحفاظ على اللياقة، ولكن نفتقد لوجود الكرة بين أقدامنا، وهناك تواصل بيننا وبيب جوارديولا بشكل يومي لاتباع الأساليب اللازمة".

تأثير جوارديولا:"كان أحد الأسباب الرئيسية لتوقيعي مع مانشستر سيتي في 2016، وكذلك هو من أقنعني بتجديد عقدي، لطريقة لعبه التي تناسب أسلوبي وثقته بي".

توقعاته للإياب ضد ريال:"من المستحيل توقع النتيجة، أهم شيء هو عدم التقليل من شأن المنافس، فهم يمتلكون الخطورة الكافية من أجل العودة".

استكمل:"مدريد مازال من أفضل الفرق في أوروبا، خسروا في الذهاب ضدنا ولكن أمامهم فرصة التعويض في الإياب وهذا يجعلنا نلعب بحذر شديد ضدهم".

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رأيه في ريال مدريد:"من أفضل الأندية في العالم وليس كرة القدم فقط، دائماً ما يتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، تابعتهم منذ الطفولة وأعرف قيمة قميصهم الفريد من نوعه".

وماذا عن زين الدين زيدان:"عندما تتحدث عنه عليك التطرق له كلاعب ومدرب، هو من أفضل اللاعبين على مر العصور لكل ما قدمه مع ريال ويوفنتوس، كما أظهر نجاحات مميزة كمدرب وهذا ما ينعكس على اللاعبين".

انتقاله لريال في 2013:"كانت هناك العديد من المحادثات مع بعض الأندية، ولا يجب الحديث عن تفاصيل هذه المفاوضات".

جدير بالذكر أن جوندوان انضم لمانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند في 2016، وفاز بالعديد مع الألقاب المحلية أهمها بطولتين دوري إنجليزي.