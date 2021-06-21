كورونا تهزم "جنوب السودان" وتؤهل الأردن لنهائيات كأس العرب

النشامى تأهلوا دون لعب

حجز منتخب الأردن مقعده في نهائيات كأس العرب التي ستقام في الدوحة خلال ديسمبر القادم، ذلك بعدما اعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم فائزًا على منتخب جنوب السودان اعتباريًا بنتيجة 3-0.

وتشهد الملاعب القطرية هذه الأيام مباريات الدور التمهيدي من كأس العرب 2021، وقد انطلقت المواجهات أول أمس بانتصار السودان على ليبيا بهدف دون رد، واستكملت أمس بتأهل سلطنة عُمان على حساب الصومال.

وكان من المقرر أن تُلعب مساء اليوم الإثنين مباراة الأردن مع جنوب السودان، لكن إصابات كورونا داهمت المنتخب الأفريقي ومنعته من توفير الحد الأدنى من اللاعبين المطلوب لخوض المباراة ليعتبره فيفا خاسرًا.

فيفا أوضح خلال بيانه أن الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي خضع لها لاعبوا منتخب جنوب السودان مرتين أظهرت إصابة 12 لاعبًا منهم بالفيروس، بجانب وجود 7 لاعبين مخالطين للاعبين المصابين مما يعني الحاجة لعزل 19 لاعبًا من إجمالي 23.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على عدم تسجيل اللاعبين المصابين لأعراض حادة، مشيرًا إلى أنهم يتلقون العلاج حاليًا والرعاية الصحية الكاملة، وموضحًا أن دولة قطر تتحمل كافة التكاليف الخاصة بالعلاج والرعاية الصحية لأفراد البعثة.

وأبدى فيفا أسفه لعدم تمكن منتخب جنوب السودان من المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأكد أن صحة وسلامة المشاركين في البطولة تأتي على رأس أولوياته.

وأتم فيفا في بيانه بالإشارة إلى أن قرار اعتبار المنتخب الأردني فائزًا 3-0 جاء استنادًا على المادة 5.6 من لوائح المسابقة (القوّة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة.