كورونا تحول حياة نيمار إلى رعب

منزله هو الطريقة الوحيدة للاستعداد للعودة..

بدأ القلق في مباغتة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب الوضع الغامض لكرة القدم جراء تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي عبّر فيه عن اشتياقه للساحرة المستديرة واللعب رفقة زملائه في النادي الفرنسي.

ولا يزال من غير المعلوم موعد عودة الدوري الفرنسي كحال أغلب دوريات العالم حاليًا بعد الوضع الغير مستقر الذي يعيشه العالم منذ انتشار وباء كورونا منذ مارس الماضي.

انقطعت جميع الأندية عن التدريبات، لكن اللاعبين يحاولون الاستعداد البدني للعودة في منازلهم، وهو الوضع ذاته بالنسبة لنيمار، فالدولي البرازيلي يستغل المساحة الكبيرة في منزله للتدريب بالصورة المثالية.

المزيد من الفرق

وكتب نيمار عبر موقعه الشخصي "عدم معرفة موعد العودة يُصيبني بالقلق. أنا حقًا أفتقد للعب والمنافسة والتواجد في بيئة باريس سان جيرمان رفقة زملائي في الفريق.".

كما أضاف "أفتقد إلى كرة القدم، أنا على يقين بأن الجمهور أيضًا يريد رؤية عودة الجميع إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، آمل أن يتم الإعلان عن قرار العودة قريبًا.".

اقرأ أيضًا.. زميل نيمار السابق ينتقد سلوكه خارج الملعب

"منزلي فيه مساحة كبيرة لركوب الدراجات وكذلك ملعب كرة قدم وصالة ألعاب رياضية مع احترام قواعد التباعد الجسدي. روتيني ثابت، استيقظ وأتناول الإفطار ثم أتمرن وأرتاح."

يذكر أن بحلول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون نيمار هو حديث الساعة في ظل رغبته الكبيرة بمغادرة باريس سان جيرمان والعودة مجددًا إلى برشلونة، وقد يؤثر فيروس كورونا على الصفقة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية التي نتجت عنه وخصوصًا في النادي الكتالوني.