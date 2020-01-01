رسميًا - صمود الإمارات أمام كورونا لم يستمر كثيرًا

الحياة تتوقف في ملاعب الخليج

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد، إيقاف النشاط في جميع أنحاء البلاد على خلفية تأثير انتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم.

الاتحاد الإماراتي كان قد قرر بالأمس تعليق النشاط في عدد من مسابقات الفئات السنية المختلفة، مصرًا على استكمال دوري المحترفين مع منع الحضور الجماهيري فقط إلا أنه تراجع اليوم.

فيديو | هل خسره الهلال؟ شاهد هدف وتمريرات عموري الساحرة ضد العين

المزيد من الفرق

وجاء نص البيان: "قرر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019-2020 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم COVID19 على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

"ويأتي القرار في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تُصدر عن الجهات المختصة بالدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

"ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها، ويثمن اتحاد كرة القدم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع".

يذكر أن معظم دول الخليج قررت إيقاف النشاط بها إما مؤقتًا أو أي إشعار آخر، على رأسها السعودية، قطر، الكويت، عمان وغيرها.