كورونا يُصيب ثنائي الاتفاق في العودة الأولى للتدريبات

تدريبات الاتفاق تُخترق من قبل فيروس كورونا

أعلن نادي الاتفاق السعودي مساء اليوم الإثنين، في بيان أصدره، عبر موقعه الرسمي، عن اكتشافه لإصابتين بفيروس كورونا المُستجد للاعبين اثنين بين صفوفه، وذلك على هامش انطلاق تدريبات الفريق، والتي سبقها خضوع جميع عناصره لفحوصات طبية.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك استعدادًا لخوض غمار ما تبقى من منافسات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرفت التدريبات غياب ثمانية لاعبين بسبب صعوبة التنقل وسط أجواء فيروس كورونا، حيث لم تظهر نتائج الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب.

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وأوضح الاتفاق عبر في بيانه أن إدارة النادي كانت حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بحسب ما ينص عليه بروتوكول وزارة الرياضة السعودية، بدءًا من السماح لكل الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا من اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية بخوض التدريبات.

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وبين النادي أن الفحوصات التي خضع لها اللاعبون أسفرت عن إيجابيتها في حالتين للثنائي حارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد منح.

كما قررت الإدارة منح الثلاثي علي الخيبري، حسين سالم وماجد النجراني، إجازة مرضية من أجل خضوعهم لعزل صحي، بسبب اختلاطهم باللاعبين المصابين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق كان يحتل المركز العاشر في لائحة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 29 نقطة، وذلك قبل توقفه منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.