كورنادو: جائزة أفضل لاعب سببها العمل الجماعي في الفريق

لاعب الشارقة حصل على لقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إيجور كورنادو، لاعب نادي الشارقة أن فوزه بجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإماراتي، جاء بسبب مجهود الفريق الجماعي، طيلة الموسم.

وحصل كورنادو، على جائزة أفضل لاعب أجنبي، مساء أمس الجمعة في حفل الأفضل، بدوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال كورنادو في تصريحات تلفزيونية: "أهدي هذه الجائزة، إلى لاعبي الفريق، فهي جزء من عمل الفريق، أنا ممتن لهم بسبب هذه الجائزة".

وواصل: "استمتعنا بما قدمنا طيلة الموسم، تمكنا من الانتصار في مباراة تلو الأخرى، يتبقى لنا مباراة واحدة وعلينا الاستمتاع باللقب الذي انتظره الفريق لسنوات".

وتابع: "في الموسم القادم، ستزيد علينا دوري أبطال آسيا، ولكنى أعتقد أن الضغوطات من الأمور الرائعة في كرة القدم، فهي تساعد على العمل بشكل أفضل".

⚡️ “إليكم جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي هذا الموسم 🔝”https://t.co/rBcsOW9nco — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وحقق الشارقة بطولة الدوري قبل جولة واحدة من نهايته، بعد تصدره الترتيب برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.