كورتوا يرد على سيميوني بعد مشاكل الديربي: يمكن للجماهير الغناء ويمكنني استفزازهم قليلًا!

كورتوا يحترم رأي سيميوني ولكن لا يتفق معه...

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه هذا الموسم تغيير عن الموسم الماضي، لعدة أسباب، كما أكد الحارس البلجيكي، أنه لا يمانع تواجد روابط الجماهير في الملاعب، ولكن دون عنف.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد، نظيره بوروسيا دورتموند، مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد حدثت تغييرات في فريقنا عن الموسم الماضي، وبعض اللاعبين قد رحلوا وليس من السهل مواكبة الوتيرة، تحدثنا عن ذلك ونحاول تحسين هذا الأمر".

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وعن التوتر الذي شهد ديربي مدريد في المباراة الأخيرة، قال كورتوا: "أنا أحترم رأي سيميوني، بشأن معاقبة اللاعبين الذي يستفزون الجماهير، لكني لا أتفق معه، هناك منظمات هي من تقرر وقد قررت بالفعل، أنا لا أريد التحدث عن الأمر أكثر من ذلك".

وتابع: "الأمر المهم هو عدم وجود عنف في الملاعب، الجماهير التي تشجع وتخلق التنافس، لا يسببون المشاكل أحب تلك الأجواء فهي تمنحني المزيد من الأدرينالين والرغبة في اللعب".

وأضاف: "ليس لدي مشكلة في أن الغناء، ولكن إذا سجلنا هدفًا سيكون رد فعلي بسيط، لكن لا يمكن أن يكون هناك عنف، يتعين علينا القضاء على أولئك الذين يريدون الحاق الأذى".