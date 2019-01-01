كورتوا يحقق ما عجز عنه أساطير حراسة ريال مدريد

ريال مدريد يتلقى أقل عدد من الأهداف في 18 مباراة بالليجا منذ 30 عامًا

واصل ريال مدريد أرقامه المميزة على المستوى الدفاعي وذلك بعدما استعاد حارسه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا جزءًا كبيرًا من مستواه في الفترة الأخيرة.

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2018 قادمًا من تشيلسي، أي عقب نهاية كأس العالم التي كان أفضل حراسها بعد قيادته لمنتخب بلاده إلى المركز الثالث.

وبعد أداء أقل من المتوسط جعله محورًا لسخرية الكثيرين، استعاد أفضل حارس مرمى في العالم في 2018 حسب اختيار فيفا تألقه من جديد في الأشهر الأخيرة.

وعلى مستوى الأرقام، وبعد مرور 18 جولة في الدوري الإسباني، استقبل ريال مدريد 12 هدفًا فقط كأقل عدد أهداف يتلقاه منذ أكثر من 30 عامًا.

ويعد هذا السجل هو الأقل في تاريخ ريال مدريد منذ موسم 1987/88، حيث تلقى 12 هدفًا في 18 مباراة في هذا الموسم، ومن بعدها وحتى الموسم الماضي لم يتلقَ الفريق الملكي ما هو أقل.

وتعد مواسم 1968 و1972 و1973 و1988 و2020 هي المواسم التي تلقى فيها ريال مدريد ما بين 11 هدفًا أو 12 هدفًا في أول 18 مباراة.

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يذكر أن تيبو كورتوا قد حافظ على نظافة شباكه في العديد من مبارياته هذا الموسم، وخاصة في المباريات التي لعبت في الشهرين الأخيرين.