تيبو كورتوا يفجر مفاجأة بشأن مستقبله!

كورتوا يثير التكهنات حول مستقبله مع منتخب بلاده...

فجر تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد، مفاجأة بشأن مستقبله، حسم موقفه من العودة والمشاركة مع منتخب بلاده، بلجيكا خلال الفترة القادمة.

وكان الحارس صاحب الـ 32 عامًا، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في شهر أغسطس الماضي، بعد خلافاته مع المدرب دومينيكو تيديسكو.

وبحسب التقارير الصحفية فإن بيتر ويليامز، المدير الرياضي للمنتخب البلجيكي، قد سافر إلى مدريد، في شهر نوفمبر الماضي لمقابلة كورتوا، والحديث معه عن إمكانية العودة للمنتخب.

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وقال الحارس البلجيكي خلال مقابلة مع "CNN": "أتمنى أن ألعب مباراة أخرى أو أقول وداعًا للجماهير بشكل لائق، أو اللعب من جديد أرغب في المشاركة بكأس العالم، لكن الأمر ليس بتلك السهولة سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتعود الخلافات بين كورتوا، ومدربه إلى شهر يونيو 2023، عندما قرر الحارس ترك المعسكر، اعتراضًا على اختيار روميلو لوكاكو، قائدًا للمنتخب البلجيكي، في ظل غياب كيفين دي بروينه للإصابة.